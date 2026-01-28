76ers, Bucks'ı Yendi; Adem Bona İyi Oynadı - Son Dakika
76ers, Bucks'ı Yendi; Adem Bona İyi Oynadı

28.01.2026 09:51
Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks'ı 139-122 mağlup etti. Adem Bona 6 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

NBA'de Philadelphia 76ers'ın evinde Milwaukee Bucks'ı 139-122 mağlup ettiği maçta milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı, 8 ribaund ve 2 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 139-122'lik skorla mağlup etti. Ligde 25. galibiyetini kazanan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona, 17 dakika kaldığı parkede 6 sayı, 8 ribaund ve 2 blokla oynarken; Paul George 32 sayı, Joel Embiid de 29 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 27. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Myles Turner 31 sayı, Ryan Rollins de 24 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Oklahoma City Thunder evinde kazandı

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-95'lik skorla yenerek 38. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous-Alexander 29 sayıyla oynarken, Chet Holmgren de 20 sayı, 14 ribaund ile double-double yaptı. Ligdeki 37. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson 21 sayı, Saddiq Bey de 16 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 115 - Portland Trail Blazers: 111

New York Knicks: 103 - Sacramento Kings: 87

Philadelphia 76ers: 139 - Milwaukee Bucks: 122

Oklahoma City Thunder: 104 - New Orleans Pelicans: 95

Phoenix Suns: 106 - Brooklyn Nets: 102

Denver Nuggets: 107 - Detroit Pistons: 109

Utah Jazz: 103 - Los Angeles Clippers: 115 - İSTANBUL

