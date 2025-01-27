78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı. Yangının, mutfak çalışanlarının kahvaltı hazırlığı yaptığı sırada kızgın yağa su dökmeleri sonucu çıktığı öne sürüldü. Temizlenmeyen davlumbazdan alevlerin yayıldığı, 4 çalışanın yangını haber vermek yerine korkup kaçtıkları iddia edildi.

27.01.2025 08:07
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

YANGININ NASIL ÇIKTIĞI SORUSU NETLEŞİYOR

Onlarca kişiyi hayattan koparan yangın faciasıyla ilgili ortaya çıkan detaylar ise pes dedirtmeye devam ediyor. Titizlikle yürütülen soruşturma çerçevesinde yangının nasıl çıktığı sorusu da netleşmeye başladı. İddiaya göre, yangın öncesi restoran çalışanları kahvaltı hazırlığı yaparken pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ ateş aldı.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

MUFTAK EKİBİNDEN YANLIŞ MÜDAHALE

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi. Sabah'ta yer alan habere göre çalışanlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine suyla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.

TEMİZLENMEYEN DAVLUMBAZ FACİAYI GETİRDİ

Büyüyen alevlerin temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

ÇALIŞANLAR KORKUP KAÇTI

Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi. Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

4 ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 19 OLDU

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

Gündem, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Gündem 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Kara kartal null:
    bakanliktan bir kisi tutuklanmadi 243 368 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    bakanlığa dokunmamak için tüm bolu yu tutuklarlar 235 365 Yanıtla
  • Orhan Pulat:
    turizm bakanı hala istifa etmeyi düşünmüyor galiba 195 364 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    bakanlıkta yürek ister tutukla bakayım hangi adalet tutuklatir yürek ister 125 389 Yanıtla
  • Nis Ard:
    mutfakta çalışıp ateşe su dökenler var hala yazık.,.. 384 44 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Hangi çiçek yağını kullanıyorlarsa, o fabrikanın çalışanlarına kadar, hatta o çiçeğin yetistirildiği tarlanın sahibini dahi içeri atmaları lazım! Amman en baştakine dokunulmasın! 116 255 Yanıtla
  • Abu Ubeydullah:
    Olan gene işçi ve emekçiye oldu 105 195 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bakan efendi hala disarda 104 194 Yanıtla
  • yayla034:
    donald Trump’ı da tutuklasınlar tek suçlu o, belediyenin hiç suçu yok 165 68 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Evet arkadaşlar böylelikle bir davanın daha sonuna geldik ihmaller verilen sertifikalar vesaire vesaire vesaire sizi yaramazlar sizi demek yangını siz çıkardınız bir daha olmasın hadi siz biraz yatın ortalık yakışana kadar evli evine köylü köyüne günah keçileri tespit edilmiştlr 93 139 Yanıtla
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