8 Aylık Bebek Yatakta Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

8 Aylık Bebek Yatakta Ölü Bulundu

8 Aylık Bebek Yatakta Ölü Bulundu
28.01.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 8 aylık bebeğin yatağında ölü bulundu. Anne, bebeğin boğazına kusmuğunun kaçmış olabileceğini belirtti.

Nevşehir'de yabancı uyruklu ailesi ile birlikte ikamet eden 8 aylık bebek yatağında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede bebeğin kustuğu ve kusmuğunun boğazına kaçmış olabileceği değerlendirildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'nde üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki anne Meryem Elahmed Elmusa, gece saatlerinde 8 aylık bebeği Zeynep Elahmed Elmusa'yı emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Yaklaşık 2 saat sonra çocuğuna bakmak isteyen anne, çocuğunu hareketsiz görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabibin yaptığı ilk muayenede bebeğin boğazına kusmuğunun kaçmış olabileceği değerlendirildi. Hayatını kaybeden bebeğin son bir haftadır rahatsız olduğu ve bu nedenle ailesi tarafından 1 gün önce de hem sağlık ocağına hem de devlet hastanesi çocuk polikliniğine götürüldüğü öğrenildi.

Cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Nevşehir, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 Aylık Bebek Yatakta Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:31:18. #7.11#
SON DAKİKA: 8 Aylık Bebek Yatakta Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.