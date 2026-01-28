8 Aylık Bebek Yatakta Ölü Bulundu

Nevşehir'de yabancı uyruklu ailesi ile birlikte ikamet eden 8 aylık bebek yatağında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede bebeğin kustuğu ve kusmuğunun boğazına kaçmış olabileceği değerlendirildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'nde üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki anne Meryem Elahmed Elmusa, gece saatlerinde 8 aylık bebeği Zeynep Elahmed Elmusa'yı emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Yaklaşık 2 saat sonra çocuğuna bakmak isteyen anne, çocuğunu hareketsiz görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabibin yaptığı ilk muayenede bebeğin boğazına kusmuğunun kaçmış olabileceği değerlendirildi. Hayatını kaybeden bebeğin son bir haftadır rahatsız olduğu ve bu nedenle ailesi tarafından 1 gün önce de hem sağlık ocağına hem de devlet hastanesi çocuk polikliniğine götürüldüğü öğrenildi.

Cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. - NEVŞEHİR