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(ORDU) - 8. Güzel Ordu Kısa Film Festivali, bu yıl 13-17 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde, Yaşam Boyu Onur Ödülü Erdal Beşikçioğlu'na verilecek.

Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı'nın sekizincisini düzenlediği Güzel Ordu Kısa Film Festivali, 13-17 Kasım günleri arasında bu yıl ilk kez Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerle uluslararası bir boyuta taşınıyor. Festival, 13 Kasım Çarşamba günü protokol davetlileri, konuklar ve halkın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak.

Festival boyunca kısa film gösterimleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, sunumlar, atölyeler ve 'masterclass'larla sinemaseverlere dolu dolu bir program sunulacak. Ödül töreni ise 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Finala kalan filmlere çeşitli ödüller verilirken, festivalin Onur Konuğu Erdal Beşikçioğlu'na da Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.

Festival, Karadeniz'in kültürel zenginliğini sinema ile birleştirerek kısa filmlere uluslararası bir platform sunmayı hedefliyor. Beş gün sürecek etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.