8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı

28.04.2022 11:07
8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde bir çok apartmana girerek su sayaçlarını çaldıkları belirlenen şüpheli karı-koca, jandarma ekipleri tarafından adreslerinde yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir çok apartmana girerek su sayaçlarını çaldıkları belirlenen şüpheli karı-koca, jandarma ekipleri tarafından adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden koca tutuklanırken, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir genelinde artan su sayacı hırsızlıklarının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.C. ve S.C. adlı karı-kocanın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin adreslerine 23 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda, M.C. ve karısı S.C. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çalınan su sayaçları da ele geçirildi.

8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışmışlar

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik çapraz sorgu ve detaylı araştırmalarda M.C. ve S.C.'nin Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Seferihisar ve Aydın Nazilli ilçelerinde toplam 63 adet su sayacı hırsızlığına karıştıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, karısı S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı
8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı
8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı
8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı
8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı
8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı

YORUMLAR
500
Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı Keşan'da su sayacı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Keşan'da su sayacı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hisarcık, Dikili, İzmir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
11:01 Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: 8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement