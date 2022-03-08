8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 10:58
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Işık mesajında, "Hayatımız ve gönlümüzde her zaman ayrı bir yere sahip, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu belirten Işık, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Onların, her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması bizleri sevindirmektedir. Yaşamı boyunca birçok güçlüğe katlanan ve büyük sorumluluklar üstlenen kadınların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmaları, her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının artması övünç kaynağımız olacaktır. Kadınlara yılın bir günü değil, yılın tüm günlerinde hak ettikleri değerin verilmesi temennisiyle kadınlarımıza saygılarımı sunar, sağlık ve mutluluklar dilerim."

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Kaynak: AA

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