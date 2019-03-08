Muş Valiliği
ve İl Jandarma
Komutanlığınca "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla program düzenlendi.
Jandarma Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programa, Vali İlker Gündüzöz
ile eşi Meşide Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile eşi Nalan Baykal, jandarma ve emniyette görevli kadın personel, güvenlik korucuları ile güvenlik korucularının eşleri katıldı.
Gelen misafirleri tesis girişinde karşılayan Nalan Baykal, kadınlara karanfil dağıttı.
Kadınlara karanfil dağıtan Vali Gündüz, kadınların omuzlarda ve baş üstünde taşınması gereken muhterem insanlar olduğunu söyledi.
Gündüzöz, şöyle konuştu:
"Kadınlar hem ekonomik hem de sosyal hayatın her yerinde bizimle. Onlar olmadan erkeklerin başarıya ulaşması mümkün değil. Biz kadınımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nden ayrı geriye kalan 364 gün de değer vermek ve önemsemek zorundayız. Peygamber efendimizin 'cennet annelerin ayakları altındadır' sözünden hareket eden böyle bir medeniyetin mensupları olarak tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş kadın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi şükranla yad ediyorum."
Nalan Baykal da yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur. Bir kadını eğitirseniz bir nesli kurtarmış olursunuz. Biz kadınlar olarak eşlerimizle nasıl istiklal mücadelesi verdiysek bugün de vali, doktor, öğretmen, jandarma, polis, güvenlik korucuları olarak bu kutsal görevi yapanların eşleri olarak aynı görevi aynı inançla yapmaktayız. Bizler bu mücadeleyi verirken geleceğimiz olan çocuklarımızı da istikbalimizi teminat altına almak için yetiştiriyoruz. Tabi ki biz kadınlar her gün değerliyiz. Tüm kadınların gününü kutluyorum."
Meşide Gündüzöz ise Dünya Kadınlar Günü
'nün çok değerli olduğunu ifade ederek, "Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendi değerimizin farkına varmamız, bizim için çok önemli. Kimsenin bana değer vermesini beklemedim, çünkü ben değerliyim, değerimi biliyorum. Hepiniz de değerlisiniz." ifadesini kullandı. Bulanık
İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Gülser Karakoç Önder de "Kadın bir toplumun etkili ve birleştirici bir unsurudur. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum." dedi.
Güvenlik korucusunun eşi Selma
Harar da "İlk defa kadın korucuların eşlerine yönelik program düzenlendi. Burada polis, asker, korucu eşleri hepimiz bir aradayız. Çok mutluyuz." diye konuştu.