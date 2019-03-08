8 Mart Dünya Kadınlar Günü İzleyicilerin Arasında Özge Özberk Vardı

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL TİYATRO: "8 MART 8 KADIN"

Acıbadem Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Acıbadem Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Acıbadem Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) ve Acıbadem Üniversitesi Drama Kulübü işbirliğiyle özel bir program hazırladı.

Acıbadem Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir programla kutladı. Program, Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) Direktörü Prof. Dr. Oğuz Polat'ın Dünya Kadınlar Günü'ne özel açılış konuşması ile başladı. Acıbadem Üniversitesi Drama Kulübü öğrencileri, program çerçevesinde, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" eserinden uyarlanan ve Anadolu'ya damgasını vurmuş 8 kadının hikayesinin anlatıldığı "8 Mart & 8 Kadın" oyununu sahneledi. Oyunda sırasıyla Kibele, Nasrettin Hoca'nın karısı, Hürrem Sultan, Florence Nightingale, Şair Nigar, Halide Edip Adıvar, Anafartalı Zehra ve Prof. Dr. Türkan Saylan tiradları yer aldı.

Özge Özberk başarılı kadın oyuncu olmayı anlattı

Rol aldığı sinema filmleri, diziler ve tiyatro oyunlarıyla Türkiye'nin önemli kadın oyuncuları arasında yer alan ödüllü oyuncu Özge Özberk de programın sonunda başarılı kadın oyuncu olmayı konu edinen bir söyleşinin konuğu oldu. Acıbadem Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Rezzan Akçatepe ile gerçekleştirdiği söyleşide Özge Özberk, 25 yıllık sanat hayatındaki başarısının sırrını sevdiği işi yapması, yer aldığı projeleri sahiplenmesi ve arkasında olması olarak sıraladı ve bu süreçte aile desteğinin önemine değindi. Yer aldığı projelerde genelde yaşadığı zorluklara rağmen ayaklarının üstünde çok sağlam duran güçlü kadınları canlandırdığını söyleyen Özberk, rol gereği bile olsa kadına şiddet sahnelerini işledikleri bölümlerde çok zorlandığını anlattı, kadına şiddete karşı mutlaka savaşmak gerektiğini ifade etti.