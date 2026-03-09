8 Mart'ta yapılan çekilişte 2 otomobil hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 Mart'ta yapılan çekilişte 2 otomobil hediye edildi

8 Mart\'ta yapılan çekilişte 2 otomobil hediye edildi
09.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el araç piyasasında güvenilir teknik incelemelerin önemi artarken, bu alanda hizmet veren Yamanlar Oto Ekspertiz firması, farkındalığı artırmak amacıyla çekiliş düzenledi. 8 Mart'ta gerçekleştirilen çekilişte iki otomobil hediye edildi. Çekiliş sonucunda bir otomobilin bir kadın talihliye çıktığı ve bu durumun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi dikkat çekti. Firma, yaklaşık 1 yıldır düzenlediği çekilişlerle toplamda 12 otomobili sahiplerine teslim etti.

Türkiye'de ikinci el araç piyasasının büyüklüğü, araç alım satım süreçlerinde güvenilir teknik incelemenin önemini artırıyor. Uzmanlar, satın alınacak aracın motor, kaporta, mekanik ve elektronik aksamlarının detaylı şekilde incelenmesinin hem alıcı hem de satıcı açısından güvenli bir alışveriş süreci oluşturduğunu belirtiyor.

Gizli hasar, değişen parçalar veya mekanik sorunların önceden tespit edilmesi, sonradan ortaya çıkabilecek maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından kritik görülüyor.

8 Mart'ta çekiliş yapıldı

Oto ekspertiz hizmeti sunan firmalardan Yamanlar Oto Ekspertiz de bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği kampanyalarla dikkat çekiyor. Firma tarafından Şubat ayında toplanan katılımlar kapsamında gerçekleştirilen çekiliş, 8 Mart'ta İstanbul'daki genel merkezde yapıldı.

Noter huzurunda ve Milli Piyango izniyle gerçekleştirilen çekilişte iki otomobil sahiplerini buldu. Çekiliş sonucunda araçlardan birinin bir kadın talihliye çıkması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Her iki aracın da İstanbul'daki katılımcılara çıktığı açıklandı.

12 ayda 12 araç verildi

Firma, yaklaşık 1 yıldır düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği çekilişler kapsamında toplam 12 otomobili sahiplerine teslim etti.

Türkiye genelinde 140 bayisi bulunan şirketin, Ramazan Bayramı'nın ardından yeni şube açılışlarıyla bayi ağını genişletmeye devam edeceği öğrenildi.

"Ekspertiz, güvenli ticaret için önemli"

Firma sahibi Ferdi Gökçe ise ikinci el araç alımında teknik incelemenin önemine dikkat çekti.

Gökçe, ikinci el piyasasında araçların detaylı kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Araç alım satımında tarafların güven içinde işlem yapabilmesi için kapsamlı bir ekspertiz süreci gerekiyor. Motor performansı, kaporta durumu ve mekanik aksam gibi birçok başlıkta yapılan incelemeler, olası sorunların önceden görülmesini sağlıyor. Bu da hem alıcı hem satıcı açısından daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturuyor" dedi.

Uzmanlar da ikinci el araç satın almadan önce yapılacak detaylı ekspertiz işlemlerinin tüketiciyi koruyan en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

Otomobil, Hediye, 8 Mart, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 8 Mart'ta yapılan çekilişte 2 otomobil hediye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:11:41. #.0.4#
SON DAKİKA: 8 Mart'ta yapılan çekilişte 2 otomobil hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.