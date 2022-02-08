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8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

08.02.2022 11:31

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 798 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, cumhuriyet altını da 5.334 liradan alıcı buluyor..

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 796,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 798 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, cumhuriyet altını da 5.334 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.818 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak devam eden jeopolitik risklerin düşüşleri sınırladığını söyledi. Para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmeleri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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