Ufka Yolculuk Karabük İl Temsilciliği tarafından yapılacak "Adap" konulu "8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen ve Kur'an tilavetiyle başlayan programa, İlim Kültür Derneği (İLKDER) Başkanı İkram Doğan, Ufka Yolculuk Karabük İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Enes Kılıç, İLKDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Yarışmanın detaylarını anlatan ve soruları cevaplandıran Enes Kılıç'ın ardından kürsüye gelen Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Bacaklı, "Adap" konulu bir sunum yaptı.

Toplantıda ayrıca Eğitim ve Değişim Derneği gönüllüsü Şahin Maden, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.