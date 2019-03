8 Ünlü Kadın Kendi Başarı Hikayesini Anlattı

MİLYONLARIN ilgiyle takip ederek örnek aldığı 8 başarılı kadın, Dünya Kadınlar Günü 'nde hikayelerini Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde 8 başarılı kadının hikayelerine ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) tarafından düzenlenen etkinlikte, 'We Can Do It' mottosuyla kadınların iş, sanat, spor, annelik gibi alanlarda gösterdikleri kararlılık ve özveriler anlatıldı. Sanat alanında Demet Evgar , annelikte Tanem Sivar , girişimcilikte Aslı Şen , gastronomide Bengi Kurtcebe, öz-şefkat farkındalık alanında Zeynep Selvili Çarmıklı, sporda Çağla Büyükakçay ve kariyer alanında ise Özge Vural ile Göknil Bigan konuşmacı olarak yer aldı."BİR ANNE OLARAK ÇALIŞMAK ZOR AMA GÜZEL" Kadınlar Günü 'nü bir anne olarak ikinci kutlayışı olduğunu ifade eden Sunucu Tanem Sivar, "Kadınlar Günü'nün tüm imajı ve hissiyatı da anne olmamla birlikte değişti. Kadın ve aile sevgisinin, saygısının ömür boyu azalmayacağını dilediğim bir evlat yetiştirmeye çalışıyorum. Bu sebeple de eşimle evde her şeyi tiyatro sahnesindeymiş gibi yaşıyoruz. 'O daha küçük, anlamaz' diyerek değil de doğduğu andan itibaren kadın ve erkeğin ne kadar eşit ve özel olduğunu, evin içerisinde en basit bir rol dağılımıyla göstermeye çalışıyoruz" dedi.Bir anne olarak, çalışma hayatına ara vermeden devam ettiğini dile getiren Sivar, konuşmasına şöyle devam etti:"Eskiden 'Çocuğum oldu, çalışmaya ara verdim' diyen kadınlar bana garip gelirdi. Ben kadının her zaman çalışmaya devam etmesi gerektiğini savunurdum ama çok geç anne olduysanız gerçekten fiziksel olarak çok yorucu bir tempo içerisine giriyormuşsunuz. Uzun bir süredir günde sadece 3-4 saat uyuyorum. İş ve aile hayatının dengesini sağlamak çok kolay bir şey değil. Ama işine olan sevgi, saygı ve gördüğün ilgi bir şekilde motivasyon kaynağı oluyor. Yorucu mu, evet yorucu. Burada eşlerin ve ailenin verdiği destek çok önemli. Artık tabi ki haftanın 6 günü veya gece geç saatlere kadar çalışamıyorum ama tüm hamileliğim boyunca ve çocuğum doğduğundan beri de çalışmaya devam ediyorum. Bu durum zor ama güzel.""1 KİŞİYE BİLE İLHAM VEREBİLİRSEM NE MUTLU"Üniversite öğrencileriyle buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu kaydeden AshleyJoy Kozmetik Firmasının sahibi Aslı Şen, "Bu sıralarda oturduğum günlerdeki hayalimi gerçekleştiren bir kadın olarak bugün buradayım. Burada olan 1 veya 2 kişiye bile ilham verebilirsem ne mutlu bana. Bazen rüyada yaşıyor gibi hissediyorum. Kendime dışarıdan baktığımda film seyrediyormuşum gibi geliyor. Ama daha hayallerimin sonuna gelmedim, daha yapmak istediğim çok şey var. Bugün de öğrencilere başlarına gelen haksızlıklara karşı yılmamaları, vazgeçmemeleri ve çok ama çok çalışmaları için tavsiyede bulunacağım" dedi."KADINLAR ARTIK DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ""Dijital medya dünyasını, kadın ve erkek olarak hiçbir zaman ayırmadım" diyen Marka ve Sosyal Medya Danışmanı Özge Vural ise "Siz güçlü bir duruş sergilediğinizde ve işinizi gerçekten sahiplendiğinizde başarılı oluyorsunuz. İşinizi doğru yaptığınızda zaten fark ediliyorsunuz. Başkaları tarafından kadın ya da erkek gözüyle ayrılmak artık eskide kaldı. Çünkü kadınlar artık daha çok söz sahibi. Artık ajansların veya markaların başında da çok güçlü kadınlar var. Ben de kendi ajansımı yeni kurmuş bir insan olarak böyle kadınlara destek olacak şeyler yapmak istiyorum" diye konuştu.Kendi öğrencilerine de sosyal medya hakkında bilgi veren Vural, sosyal medyayı iyi anlamanın, zamanlamasını iyi yapmanın, iş bölümünü çok iyi kurgulamanın gerektiğini, böylelikle marka yönetiminin ikinci klasmanda kaldığını da sözlerine ekledi. - İstanbul