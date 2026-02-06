8 Yaşındaki Kız Çocuğu Dereye Kapıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
8 yaşındaki Berivan Bozan'ın Çaybaşı Mahallesi Fetrek deresine girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına, belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.
