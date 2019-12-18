80 yaşındaki kadına cinsel saldırı girişimi sanığı hakim karşısında - Son Dakika

ADANA'da yalnız yaşadığı evine gece yarısı girip, kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışarak darbeden İ.M.'nin (54) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan F.A. (80), "Ben bu dünyaya namusumla geldim, öbür dünyaya da namusumla gideceğim" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde 9 Eylül gecesi meydana geldi. 6 çocuğu ve 25 torunu olan F.A., bir süre komşularıyla oturup, yalnız yaşadığı eve dönüp, yattı. Yaşlı kadının uyuduğu sırada içeri giren İ.M., Altunöz'e cinsel saldırıda bulunmak istedi. Uyanan yaşlı kadın direndi. İ.M., amacına ulaşamayınca F.A.'yı dövmeye başladı, kadın çığlıklar atınca da korkup, kaçtı. Olaydan kısa süre son yakalanan İ.M. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAMUS PARAYLA SATIN ALINMAZ

Adana 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi 'nde 'cinsel saldırı, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama' suçlarından hakkında dava açılan sanık İ.M.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşması öncesi adliye önünde açıklama yapan F.A., yaşamı boyunca hiçbir zaman böyle bir şiddete maruz kalmadığını söyledi. F.A., kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin, çocukları yaşında olduğunu belirterek, "Bana ağır konuşup taciz etti. Sizlerin başına gelse ne yapardınız? Tutuklansın istiyorum. Namus parayla satın alınmaz. Ben namusum için yaşadım. Namusumla ölmek istiyorum. Benim kocam bana hayatım boyunca bir tokat atmadı. Ben bu dünyaya namusumla geldim, öbür dünyaya da namusumla gideceğim. Davamdan vazgeçmem" dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşlı kadının avukatı Ali Şimşek de bu tür olayların son dönemde arttığına dikkat çekerek müvekkilinin yaşlı ve bakıma muhtaç olduğunu, yaşadığı olayın kendisinde derin yaralar açtığını söyledi. Dava sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını belirten Şimşek, tüm sürecin yakından takipçisi olacaklarını kaydetti.