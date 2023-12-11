İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Yakalanan şahıslardan;
- İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8" operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
- Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
Son Dakika › Güvenlik › 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı - Son Dakika