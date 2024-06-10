Nagihan Karadere, Yunus Emre elendikten sonra her şeyi anlattı: Müptezel beni darbetti - Son Dakika
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Nagihan Karadere, Yunus Emre elendikten sonra her şeyi anlattı: Müptezel beni darbetti

Nagihan Karadere, Yunus Emre elendikten sonra her şeyi anlattı: Müptezel beni darbetti

Adada sorunlar yaşadığı Yunus Emre'nin Survivor'dan elendiğini gören Nagihan Karadere, ''Ruh sağlığı yerinde olmayan kişi yüzünden ölümden döndüm. Ayrıca pis müptezel krizlere girip beni darbetti'' diyerek her şeyi ifşa etti.

10.06.2024 16:14
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde elemeye kalan Yunus Emre, finale günler kala yarışmaya veda etti. Yunus Emre ile adada sorunlar yaşayan Nagihan Karadere ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak adada yaşananları anlattı.

"YUNUS EMRE'Yİ NORMALLEŞTİRMEYİN RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Yunus Emre'nin arkasından su dökülen bir görsel yayınlayan Karadere "İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir" notunu düştü. Yunus Emre'nin hatasından dolayı geçirdiği jet ski kazasından bahseden Karadere "Ben jet ski kazasında canımdan oluyordum. Kaza bilinçsiz şekilde ya da hatayla yapılır. Benim yaşadığım hatayla ya da bilinçsiz şekilde olan normal bir kaza değildi. Ben saliseler farkıyla ölümden döndüğüm halde herkes işin dalgasında... Verilmiş sadakam varmış ki Allah yüzüme baktı. Beni evladıma bağışladı. Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Ruh sağlığı yerinde olmayan biriyle bir sezon bitirdim ki çok şükür sağ salim evime döndüm. Aileme ve sevdiklerime dönebildim. Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelirmiş. Normalleştirmeyin şunu yok kalbi temiz, melek vs... Kalın bakalım aynı ortamda 'can güvenliğim yok' diyerek ortalığı ayaklandırırsınız" ifadelerini kullandı.

Nagihan Karadere, Yunus Emre elendikten sonra her şeyi anlattı: Müptezel beni darbetti

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Yunus Emre tarafından tehdit edildiğini de belirten Nagihan, sözlerine şöyle devam etti:" "Aslında herkes her şeyin farkında böyle müptezeller yüzünden canımdan oluyordum. Allah beni korudu ve evladıma bağışladı. Çok şükür bundan daha ötesi yok. Patolojik bir vaka olduğuna yemin edebilirim. Bir de bana her fırsatta pişkin pişkin işim yarıda kaldı seni öldüremedim diye imalarda bulunuyor ve tehditler savuruyordu. En son düello gecesi illa yarım bıraktığım işi tamamlattıracak banadiye kayıtlar altında olan söylemi de var. Hep duymazdan, görmezden geldim. Göz teması dahi kurmamaya çalıştım ama sonuna kadar sabrettim. Bu adam sağlıklı biri değil ve çok acil bir şekilde tedavi altına alınmasına gerekir."

"DARP EDİP KÜFÜR ETTİ"

Karadere, daha sonra yaptığı paylaşımda Yunus Emre tarafından darbedildiğini ileri sürerek "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık pis müptezel krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" diyerek şaşkına çevirdi.

Nagihan Karadere, Yunus Emre elendikten sonra her şeyi anlattı: Müptezel beni darbetti
Nagihan Karadere, Yunus Emre elendikten sonra her şeyi anlattı: Müptezel beni darbetti

Ünlüler, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nagihan Karadere, Yunus Emre elendikten sonra her şeyi anlattı: Müptezel beni darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ersen temel: oradayken söylemeyemedi acun parasını vermez diye iki yüzlü Nagihan 22 10 Yanıtla
  • Sabri İnce: Acun ,Aziz yıldırım ile didişmekten size zaman ayıramadı gjkpıgyklpp 15 2 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Sen sanki çok mu …. 6 2 Yanıtla

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