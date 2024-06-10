Gelirse yer yerinden oynar! Bayern Münih'in yıldızından Galatasaray'a ''Beni alın'' mesajı - Son Dakika
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Gelirse yer yerinden oynar! Bayern Münih'in yıldızından Galatasaray'a ''Beni alın'' mesajı

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Bayern Münih'in satış listesine koyduğu yıldız futbolcu Leon Goretzka, eski takım arkadaşı Christoph Kramer'in fotoğrafına yaptığı ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi. Alman orta sahanın bu hareketi dikkat çekti ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

10.06.2024 16:58
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Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Leon Goretzka'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in yaptığı Galatasaray yorumunu beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENDİ

Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) yorumu yaptı. Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Gelirse yer yerinden oynar! Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

BAYERN, SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Goretzka'nın Alman deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gelirse yer yerinden oynar! Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

SEZON PERFORMANSI

Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 35'i ilk 11 olmak üzere 42 maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yaptı.

Gelirse yer yerinden oynar! Bayern Münih\'in yıldızından Galatasaray\'a \'\'Beni alın\'\' mesajı

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Son Dakika Spor Gelirse yer yerinden oynar! Bayern Münih'in yıldızından Galatasaray'a ''Beni alın'' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Çakar: Bayern münih'in yıldızı diyince bende Sane sandım..?? 22 19 Yanıtla
    Burak Sezgin: Yıldız değil mi goretzka? 2 5
  • Ankara null: ise yaramazda oyuzden satiyor umarim gelmez 5 7 Yanıtla
  • Tolga Gökçe: kane hariç herkez olur ???? 7 4 Yanıtla

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