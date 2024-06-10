Hava sıcaklığı 12 derece birden artıyor! Meteoroloji'den "Dışarı çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Hava sıcaklığı 12 derece birden artıyor! Meteoroloji'den "Dışarı çıkmayın" uyarısı

Hava sıcaklığı 12 derece birden artıyor! Meteoroloji\'den "Dışarı çıkmayın" uyarısı

Yaz aylarının gelmesiyle kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini biraz daha artırmaya devam ediyor. Yapılan son tahminlere göre; sıcaklar yarından itibaren 8 ila 12 derece daha artacak. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapıyor.

10.06.2024 16:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının yarından itibaren hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği belirtilerek, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 12 derecenin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan hafta sonu beklenen yağışla sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına inmesinin beklendiği belirtildi. İleriki günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların, İstanbul: 32-34, Edirne: 34-42, Kırklareli: 32-37, Tekirdağ: 29-33, Kocaeli: 34-39 Sakarya: 34-39, Yalova: 31-33 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Son Dakika Yaşam Hava sıcaklığı 12 derece birden artıyor! Meteoroloji'den 'Dışarı çıkmayın' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Yılmaz: Bu tür meteorolojik haberlere hep bu tarz fotoğrafları koyuyorsunuz. 17 2 Yanıtla
    Cem sah: Harbiden kari resminden başka resim yok herhalde deponuzda 6 3
  • kuzeyli baba: klima artık het eve işyerine şart oldu. klima olmasa nefes alamıyoruz sıcaktan evde. klimanın mucidi alarko carrier e teşekkür ediyoruz Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 6 5 Yanıtla
    Gakko 23: Kafire rahmet emi 0 0
  • astronot marslı: carriar rahmetle minnetle aroyoruz 1 5 Yanıtla
  • yılmaz gokkus: Biz burada üşüyoruz, millet batıda güneyde yanıyor 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hava sıcaklığı 12 derece birden artıyor! Meteoroloji'den "Dışarı çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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