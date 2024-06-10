CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TMO'nun hububat fiyatlarına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TMO'nun hububat fiyatlarına tepki gösterdi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da arpa ve buğday üreticisi çiftçilerin sorularını dinledi. Ağbaba, TMO'nun 2024 yılı hububat fiyatlarına tepki göstererek, çiftçilere verilen zamın yetersiz olduğunu belirtti. Çiftçiler ise mazot, gübre ve lastik gibi girdi maliyetlerinin artmasıyla zor durumda olduklarını ifade etti. Ağbaba, çiftçilere destek olunması gerektiğini vurgulayarak, TMO'nun ithal ürünleri tercih etmesine tepki gösterdi.

10.06.2024 17:11  Güncelleme: 17:49
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da arpa ve buğday üreticisi çiftçilerin sorularını dinledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2024 yılı hububat fiyatlarına tepki gösteren Ağbaba, "Her şey ateş pahası ama çiftçiye reva görülen sadece kilo başına 25 kuruşluk zam. Buğday için 1 TL, arpa için 25 kuruş zam yaptılar. Buradaki verilen mesaj herhalde, 'çiftçiye üretim yapma' deniyor" ifadelerini kullandı.

"EKTİM BİÇTİM, MAL DA ELİMDE KALDI SATAMIYORUM"

Veli Ağbaba, tarlada ziyaret ettiği çiftçilerin sorunlarını dinledi. Ağbaba'nın konuştuğu bir çiftçi, "İşçinin hali perişan yapacak bir şeyimiz yok. Aldığımız para mazotu karşılamıyor. Bir bardak çaya bile yetmiyor. Ürünümüzü alan da yok TMO kota koymuş. Toprak mahsulleri ofisi 25 kuruş zam verdi. Mazotu falan kurtarıyor mu imkanı yok. Geçen sene mazot 20 liraydı bu sene 43 lira. Gübre iki katına katlamış. TMO kilo başına 25 kuruş zam verdi. 1 bardak çay olmuş 10 lira. Borçlarımız yığılı duruyor, faiz fazla. Eskiden iyi kötü geçimimizi çıkarabiliyorduk, çocuklarımızı okutabiliyorduk. Şimdi hiçbirini yapamıyoruz. Sıcakta, soğukta gece gündüz çalıştığım emeği dahi çıkaramıyorum. Ektim biçtim, mal da elimde kaldı satamıyorum. TMO da hepsini almıyor" dedi.

Başka çiftçi de "Ben iki tane üniversite bıraktım. Okuyunca da bir şey olamayacağımı gördüm. Bu işi yapmaya başladım ama çiftçilik de bitmiş. Ekin ekmek de biçmek de para kazandırmıyor. Biçerdöverci olacaktım vazgeçtim. Geçen yıl 40 bin liraya aldığım lastik bu sene 110 bin lira" şeklinde konuştu.

"ÇİFTÇİNİN ALIN TERİ BOŞA GİDİYOR"

Veli Ağbaba da şunları söyledi:

"Maalesef bugün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu rakam, köylü açısından, çiftçi açısından hakaret gibi algılanıyor. Bir kilo arpa bir çay parası etmiyor. Geçen yıl tonu 7 bin lira olan arpa alım fiyatı bu sene 7 bin 250 lira olarak açıklandı. Ton başına 250 lira artış yapıldı. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 75. Gerçek rakamlara göre yüzde 150 mazotun fiyatı 18-19 lirayken olmuş, 45 lira. Lastik fiyatı iki kat artmış. Gübre fiyatı iki kat artmış. Her şey ateş pahası ama çiftçiye reva görülen şey sadece kilo başına 25 kuruşluk zam. Buğday için 1 TL, arpa için 25 kuruş zam yaptılar. Buradaki verilen mesaj herhalde, çiftçiye üretim yapma deniyor. Ukrayna'dan ithal ürün getiriyorlar. 'Tasarruf tasarruf' dendi. Üretim yapanlara 'üretim yapma' diye tasarruf ediliyor sanırım AKP iktidara geldiği zaman 2,5 milyar TL çiftçinin borcu varmış. Şu anda çiftçinin 700 milyar TL borcu var. Tarım ürünlerinde 20 milyar dolar ithalata para verilmiş. 'Çiftçi üretmesin, yabancı üretsin' deniyor. Ekenler biçenler alın terini karşılayamazken Ukrayna'dan sağdan soldan ithalat yapılıyor. 'Milli, yerliyiz' diyorlar ama böyle millilik, yerlilik olmaz. Bunların milliliği, yerliliği batsın. Trakya'da bir miting yapacağız. Bu konuyu Genel Başkanımız gündeme getirecek. Maalesef durum hakikaten iç açıcı değil. Eskiden burada 50 dönüm, 100 dönüm tarlası olan, eken biçen çoluğun çocuğun nafakasını çıkarıyordu. Şimdi masrafını bile çıkaramıyor, alın teri de boşa gidiyor."

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TMO\'nun hububat fiyatlarına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TMO'nun hububat fiyatlarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar Koldemir: ne olmasını istiyorsunuz buğday 15 TL . ekmek 20 TL mi olsun..merak ediyorum hangi çiftçi perişan . 7 6 Yanıtla
  • Behzat: çiftçi perişan Rusya dan Ukrayna dan tahıl getirip kendi çiftçisini perişan eden bir ülke daha varmı. 11 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Tam siyaset yapma zamanınız.emekli, buğday vs.buğdaya daha fazla ödensin diyorsunuz.yarın ekmek 15 tl olduğundada neden ekmek pahalı dersiniz.bu nasıl bir siyaset anlamadım. 6 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Ekmeğin fiyatı 20 /30 olsun Agaya dokunmaz. MV maaşı var Emekli maaşını ekle 100 bin liranın üzerinde geliri var. 2 1 Yanıtla
  • Kemsl: hava bunlar 2 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu: 1 kg buğdaydan 5 ekmek yapılıyor bir kğ buğday bir bardak çay 1 ekmek etmiyor emeğin karşılığı bu olmamalı 0 0 Yanıtla

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