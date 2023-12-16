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81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı - Son Dakika
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81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içerisinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 842 kişinin yakalandığını belirterek "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

16.12.2023 - 08:35,  Güncelleme: 09:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "Çember-9 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

ARALARINDA 10 YILDIR ARANANLAR VARDI

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 199 şahıs, dolandırıcılıktan 132 şahıs, yağmadan 65 şahıs, adam öldürmeden 38 şahıs, cinsel suçlardan 35 şahıs narkotik suçlarından 480 şahıs, terörden 43 şahıs, kaçakçılık, organize 334 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2.842 şahıs 'Çember-9' operasyonlarında yakalandı" ifadelerine yer verdi.

"MÜSAADE ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Operasyonları yöneten valilere, kaymakamlara, il jandarma komutanlarına, il emniyet müdürlerine, sahil güvenliğe ve operasyonlara katılan polislere, jandarmalara teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;

81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
YORUMLAR

Ali Yerlikaya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı - Son Dakika
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