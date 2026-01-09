81 Yaşındaki Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde ahırda 81 yaşındaki Akif Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kumrulu Mahallesi'ndeki evlerinin yanındaki ahırda Öztürk'ün cansız bedeninin bulunması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Öztürk'ün akrabası da olduğu öğrenilen O.Y'yi (26) Altınordu ilçesinde suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan O.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Akif Öztürk'ün cenazesi ise Ulubey Belediye Meydanı'nda kılınan namazın ardından Çatallı Mahallesi'nde toprağa verildi.