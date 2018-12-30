Son Dakika Haberleri: 83 Yaşındaki Vatandaş Vali Eşinin Girişimiyle Sağlığına Kavuştu

83 Yaşındaki Vatandaş Vali Eşinin Girişimiyle Sağlığına Kavuştu

1 saat önce

Şırnak'ta görme azlığı çeken Mehmet Caner adlı vatandaş, Vali Mehmet Aktaş'ın eşi Sibel Aktaş'ın girişimleriyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

83 Yaşındaki Vatandaş Vali Eşinin Girişimiyle Sağlığına Kavuştu, System.String[]
Şırnak'ta görme azlığı çeken Mehmet Caner adlı vatandaş, Vali Mehmet Aktaş'ın eşi Sibel Aktaş'ın girişimleriyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın eşi Sibel Aktaş, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri sırasında Mehmet Caner'e (83) denk geldi. Sibel Aktaş, bir süre sohbet ettikten sonra, Mehmet Caner'in görme güçlüğü çektiğini fark etti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek, Caner için gerekli çalışmalarının yapılmasını istedi. İl Sağlık Müdürlüğü de Caner'i Cizre Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan muayene sonucu Mehmet Caner'in sağ göz kataraktı olduğu belirlendi. Yapılan dikişsiz ve son teknoloji Fako yöntemiyle başarılı bir şekilde katarakt ameliyatı olan Caner sağlığına kavuştu

Cizre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, "Mehmet Caner Şırnak merkezden 1,5 yıl önceden başlayan görme azlığı şikayetiyle bize başvurdu. Günlük işlerini yapmakta çok zorlanıyordu. Yapılan muayenede her iki gözde el hareketi seviyesinde görmeleri mevcuttu. Daha önce dış merkezde sol gözden katarakt ameliyatı olmuş. Bu gözdeki kesifleşmiş göz içi lensini ayakta tedavi yöntemi olan YAG Lazer ile temizledik. Ertesi gün yapılan kontrolde sol gözdeki görme seviyesi yükseldi. Sağ gözde orta sertlikte kataraktı mevcuttu. Cizre Devlet Hastanesi'nde hafta sonu Cumartesi günü dikişsiz ve son teknoloji olan Fako yöntemiyle başarılı bir şekilde katarakt ameliyatını yaptık. Kataraktını alıp göz içine mercek implant ettik. Hastamızı servise aldık. Biraz dinlendikten sonra da taburcu edilecek. Hastamıza acil şifalar dileriz" dedi.

Sağlığına kavuşan Mehmet Caner ise, "Sağlığıma kavuşmamda yardımcı olan Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş'ın eşi Sibel Aktaş'a, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Cizre Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:41 Kaynak: İHA

Cizre, Mehmet Caner, Şırnak, Güncel
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