84 yaşındaki hasta hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde rahatsızlanan 84 yaşındaki KOAH hastası, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.



Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan 84 yaşındaki KOAH hastası Ali Şimşek rahatsızlanınca yakınları Yahyalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Ali Şimşek, Kayseri'ye sevk edildi ancak zamanla yarışan sağlık ekipleri merkezden hava ambulansı talebinde bulundu.



Kayseri'den havalanan hava ambulansı Yahyalı ilçesinden teslim aldığı hasta Ali Şimşek'i kısa sürede merkeze ulaştırdı. Hava ambulansından 112 ambulansına nakledilen Ali Şimşek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ