84 Yaşındaki Yemci Dede, Güvercinlere Sevgiyle Bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

84 Yaşındaki Yemci Dede, Güvercinlere Sevgiyle Bakıyor

84 Yaşındaki Yemci Dede, Güvercinlere Sevgiyle Bakıyor
17.01.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Cahit Kalaycı, 20 yıldır emekli maaşından ayırdığı para ile güvercinleri besliyor.

Amasya'da 84 yaşındaki Cahit Kalaycı, 20 yıldır emekli maaşından ayırdığı parayla aldığı yemler ve topladığı bayat ekmeklerle sokaklardaki güvercinleri besliyor. Kuşların aç kalmaması için her gün kahvaltıdan önce şehri dolaşan güvercinlerin 'Yemci Dede'si kendisini evinde ziyaret eden Vali Önder Bakan'ın getirttiği 4 çuval yemi duyunca oturduğu yerde oynayıp sevindi.

Aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başlayan alışkanlık

20 yıl önce yolda aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başladığı alışkanlığı adeta bir tutkuya dönüşen evli, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Kalaycı, sabah erkenden şehrin farklı mekanlarında elindeki çanta ve poşetlerle hızlı adımlarla dolaşıp aç kalan güvercinleri yem, mısır ve ıslattığı bayat ekmeklerle besliyor.

Her ay maaşından bin 500 TL ayırıyor

Kuşları besledikten sonra Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine dönüp karnını doyuran Kalaycı, "Her ay maaşımdan bin 500 TL ayırıp kuşlar için yem alıyorum. Sağlığım el verdiği sürece, elimden geldiği kadar karınlarını doyurmaya çalışacağım" dedi.

"Yüce Allah'ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş"

Yavuz Selim Meydanı'nda güvercinleri beslediği görüntülerini "Merhamet; insanın elinden ve gönlünden düşeni cömertçe paylaşmasıdır. Cahit amca 84 yaşında. Bu ulu çınarımız Yüce Allah'ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Ömrü uzun ve bereketli olsun" notuyla valiliğin sosyal medya hesabından paylaşan Amasya Valisi Önder Bakan, 60 yıllık evli olan Kalaycı çiftini evlerinde ziyaret etti.

Yemci dedeye 4 çuval yem

Kendisine çeşitli hediyeler veren Vali Bakan'a teşekkür eden yemci dede, evine 25'er kiloluk 4 çuval yem getirildiğini duyunca da 'Allah razı olsun' sözleriyle sevinçten oynadı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 84 Yaşındaki Yemci Dede, Güvercinlere Sevgiyle Bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:28:27. #7.11#
SON DAKİKA: 84 Yaşındaki Yemci Dede, Güvercinlere Sevgiyle Bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.