84 Yaşındaki Yemci Dede, Güvercinlere Sevgiyle Bakıyor

Amasya'da 84 yaşındaki Cahit Kalaycı, 20 yıldır emekli maaşından ayırdığı parayla aldığı yemler ve topladığı bayat ekmeklerle sokaklardaki güvercinleri besliyor. Kuşların aç kalmaması için her gün kahvaltıdan önce şehri dolaşan güvercinlerin 'Yemci Dede'si kendisini evinde ziyaret eden Vali Önder Bakan'ın getirttiği 4 çuval yemi duyunca oturduğu yerde oynayıp sevindi.

Aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başlayan alışkanlık

20 yıl önce yolda aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başladığı alışkanlığı adeta bir tutkuya dönüşen evli, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Kalaycı, sabah erkenden şehrin farklı mekanlarında elindeki çanta ve poşetlerle hızlı adımlarla dolaşıp aç kalan güvercinleri yem, mısır ve ıslattığı bayat ekmeklerle besliyor.

Her ay maaşından bin 500 TL ayırıyor

Kuşları besledikten sonra Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine dönüp karnını doyuran Kalaycı, "Her ay maaşımdan bin 500 TL ayırıp kuşlar için yem alıyorum. Sağlığım el verdiği sürece, elimden geldiği kadar karınlarını doyurmaya çalışacağım" dedi.

"Yüce Allah'ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş"

Yavuz Selim Meydanı'nda güvercinleri beslediği görüntülerini "Merhamet; insanın elinden ve gönlünden düşeni cömertçe paylaşmasıdır. Cahit amca 84 yaşında. Bu ulu çınarımız Yüce Allah'ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Ömrü uzun ve bereketli olsun" notuyla valiliğin sosyal medya hesabından paylaşan Amasya Valisi Önder Bakan, 60 yıllık evli olan Kalaycı çiftini evlerinde ziyaret etti.

Yemci dedeye 4 çuval yem

Kendisine çeşitli hediyeler veren Vali Bakan'a teşekkür eden yemci dede, evine 25'er kiloluk 4 çuval yem getirildiğini duyunca da 'Allah razı olsun' sözleriyle sevinçten oynadı. - AMASYA