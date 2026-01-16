87 Yaşındaki Adam Dolandırıldı

Almanya'nın Leipzig kentinde 87 yaşındaki bir kişi, oğlunun ölümcül bir trafik kazasına neden olduğu ve kefaletle serbest bırakılacağını söyleyen bir dolandırıcıya 10 binlerce Euro'sunu kaptırdı.

Almanya'nın Leipzig kentinde yaşanan dolandırıcılık olayı, faillerin ne kadar vicdansız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Leipzig polisinden yapılan açıklamaya göre 87 yaşındaki yaşlı adamı telefonla arayan bir dolandırıcı, oğlunun ölümcül trafik kazasına sebep olduğunu, kefaletle serbest kalabileceğini, bunun için yaşlı adamdan para getirmesini istedi. Oğlunun içinde bulunduğu zor durumdan dolayı telaşa kapılan baba, paralarla birlikte kendisini arayan kişiyle buluşmak için Leipzig Bölge Mahkemesine gitti. Burada buluştuğu kişiye paraları teslim eden baba, oğlunun serbest kalacağını umarak beklemeye başladı. Yaşlı adam, geçen saatlerin ardından oğlunun mahkeme binasından çıkmaması üzerine dolandırıldığını fark edip polise başvurdu. Polis olay yerinden kaçan faili bulmak için soruşturma başlattı. Şüphelinin aileyi tanıyor olabileceği üzerinde duruluyor. - BERLİN