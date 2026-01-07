88 Yaşında Sepet Örmeye Devam Ediyor - Son Dakika
88 Yaşında Sepet Örmeye Devam Ediyor

07.01.2026 14:12
Haki Atasever, 10 yaşında başladığı sepet örme işine hala devam ediyor, artık plastik kullanıyor.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Haki Atasever, 10 yaşında fındık dalları ile öğrendiği sepet örme işini halen devam ettiriyor.

Çocukluk yıllarında annesinin isteği üzerine fındık dallarından sepet örmeye başlayan Atasever, 1958 yılında askerlik vazifesini yapana kadar bu şekilde birikim yaptı. Sonrasında bir süre sepet örmeye devam eden Atasever, evlenince inşaat sektöründe de çalıştı, boş zamanlarında sepet örmeye de devam etti.

Yaşı ilerleyince inşaatta çalışamayan Atasever, şimdi ise evinin yanına kurduğu atölyede plastik malzemelerden sepet örüyor. Geçen yıllara göre sepetleri yavaş ördüğünü söyleyen Atasever, örmesi kolay olduğu için artık fındık ağacı yerine plastik malzemeye yöneldiğini ve talebin her geçen gün azaldığını belirtiyor.

"Artık satılması için değil, vakit geçirmek için örüyorum"

Uzun yıllar sepet örerek evini geçindirdiğini ifade eden Atasever, "10 yaşımda bu sepetleri yapmaya başladım ve ipe dizip merkezde sattım. Askerliğe kadar devam ettim. Askerden sonra inşaat işlerine başladım. Bu şekilde bir süre çalıştım, çok evler yaptık. Yaştan dolayı inşaat işi bitti, sonradan yine sepet yapmaya başladım. Şimdi burada sepetlerimi örüyorum. Şuanda satılması önemli değil, zamanında çok satış yaptım. Fındık sezonunda çok satılıyordu, mevsimde 300 tane satılıyordu ama şimdi fındık çuvalları ve torbalar çıktı. Sonrasında bizim satışlar düştü. Artık burada daha çok vakit geçirmek için sepet örüyorum" dedi.

"Fındık dalının işçiliği zor"

Fındık dalı ile öğrendiği sanatının artık kendisini zorladığını ve bu nedenle plastik malzeme kullandığını aktaran Atasever, "Artık plastik ile yapıyorum, daha da kolay. İlk etapta plastik sepetleri satamadım, almak istemediler. Çok dayanıklı malzeme olduğu için insanlar alıştı ve almaya başladı. Şimdi onun da devri bitiyor. İnşaatlarda çalışarak ve sepet örerek evlendim, evlerimizi yaptım, çocukları büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi artık bu sepetler de satılmıyor. Yine de yapmaya devam ediyorum. kendimi oyalıyorum, zaman geçiriyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

16:11
