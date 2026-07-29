9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi - Son Dakika
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9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi

9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
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ABD'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Joan Rivet, banyoda düşerek sırtından yaralanınca 9 gün boyunca küvette mahsur kaldı. Telefonuna ulaşamayan yaşlı kadın, ayağıyla musluğu açıp su içerek hayatta kaldı. Kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından kurtarılan Rivet, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki Joan Rivet, evinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından tam 9 gün boyunca küvette mahsur kaldı. Telefonuna ulaşamayan ve yardım isteyemeyen yaşlı kadın, gösterdiği mücadele sayesinde hayatta kalmayı başardı.

KÜVETE DÜŞÜNCE HAREKET EDEMEDİ

Eşini 2023 yılında kaybeden ve yalnız yaşayan Joan Rivet, 1 Haziran gecesi uyumaya hazırlanırken banyoda dengesini kaybederek küvete düştü. Sırtından yaralanan kadın, küvetten çıkamayınca telefonuna da ulaşamadı. Yardım çığlıklarını ise komşuları duymadı.

9 GÜN BOYUNCA AYAĞIYLA MUSLUĞU AÇTI

Hayatta kalabilmek için çözüm arayan Rivet, küvetin musluğunu ayağıyla çevirmeyi başardı. Musluktan akan suyu yüzüne sıçratarak içen yaşlı kadın, günler boyunca bu şekilde susuz kalmamaya çalıştı. Zaman zaman bilincini kaybettiğini anlatan Rivet, yaşadığı süreçte sürekli dua ettiğini söyledi.

KARDEŞİNİN İHBARI HAYATINI KURTARDI

Joan Rivet'e günlerce ulaşamayan kardeşi durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Eve gelen ekipler yaşlı kadını küvette yarı baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan Rivet'in ciddi susuzluk ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı sağlık sorunları yaşadığı, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezine sevk edildiği açıklandı.

AİLESİNİN YANINA TAŞINACAK

Yaşadığı olayın ardından hayatını yeniden gözden geçirdiğini belirten Rivet, iyileşmesinin ardından ailesine daha yakın olmak için Georgia eyaletine taşınmayı planladığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD 9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi - Son Dakika

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