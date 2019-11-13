Son Dakika Haberleri: 9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel 9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

MALATYA'da, 9 ton odun çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı.

9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

MALATYA'da, 9 ton odun çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler mahkemece serbest bırakılırken, odunlar sahibine verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 9 ton odunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit ederek adreslerini belirledi. Şüpheliler kamyonete yükledikleri odunlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, odunlar sahibine verildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]