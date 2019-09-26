9'uncu kattan düşen liseli muhammed, kurtarılamadı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 9'uncu kattaki ailesiyle oturduğu evin balkonundan düşen lise öğrencisi Muhammed Furkan Doğan (16), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Atakum ilçesinde bir siteye ait apartmanda meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katındaki dairede oturan lise öğrencisi Muhammed Furkan Doğan, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki beton zemine çakılıp, ağır yaralanan Doğan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Cansız bedeni, otopsi için morguna kaldırılan Muhammed Furkan Doğan'ın, intihar mı ettiği, yoksa dengesini kaybedip mi düştüğü ise polisin başlattığı soruşturmanın sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.