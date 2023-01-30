9 yaşındaki kızının kafasına odunla vurup yaralayan anneye 3 bin TL ceza - Son Dakika
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9 yaşındaki kızının kafasına odunla vurup yaralayan anneye 3 bin TL ceza

30.01.2023 15:17
9 yaşındaki kızının kafasına odunla vurup yaralayan anneye 3 bin TL ceza

KAYSERİ'de, S.B. (9) isimli kızının kafasına odunla vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Esra E. (30), 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, S.B. (9) isimli kızının kafasına odunla vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Esra E. (30), 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemekten çekinmeyeceği vicdani kanaati gerekçesiyle cezasını ertelemedi.

Olay, 25 Haziran 2021'de meydana geldi. İddiaya göre, ALO 183 ihbar hattını arayan E.B. isimli bir kişi, erkek kardeşinin dini nikahlı eşi Esra E.'nin yeğenlerini darbettiğini, ardından da babaannelerinin evine bırakıp gittiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden yardım talep etti. Bakanlığın savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası şüpheli anne Esra E. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mağdur S.B. ile 18 yaşından küçük olması nedeniyle mahkeme tarafından Kayseri Barosu'ndan talep edilen avukatı ve sanık annesi Esra E. hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur S.B., "Annem ve babam ayrı yaşıyor. Annem bir keresinde kardeşim ile benim kafama odunla vurdu. Saçımdan sürükleyip yerden yere çarptı. Neden dövdüğünü sorduğumuzda ise, 'susmuyorsunuz' diyordu. Her yerime vurdu. Beni darbetti" ifadelerini kullandı.Suçsuz olduğunu iddia eden sanık Esra E. ise, "Ben zaten çocuğumu görmüyorum. Kayınvalidemin yönlendirmesi ile bu tarz bir söylemde bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü, kendisine hiçbir zaman vurmadım, şiddet uygulamadım" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık anne Esra E.'yi, 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığa verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması halinde, bir daha suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında vicdani kanaat oluşmadığı ve daha önce sabıkası olduğu gerekçesiyle cezasını ertelemedi.


Kaynak: DHA
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