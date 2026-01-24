92 Yaşındaki Kadından İmamoğlu'na Şiir - Son Dakika
92 Yaşındaki Kadından İmamoğlu'na Şiir

24.01.2026 19:13
Yalova'daki CHP mitinginde 92 yaşındaki Nermin Eyüpoğlu, Ekrem İmamoğlu'na şiir okudu.

(YALOVA) - CHP'nin 84'üncüsünü Yalova'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine Trabzon'dan katılan 92 yaşındaki Nermin Eyüpoğlu, Ekrem İmamoğlu için yazdığı şiiri okudu. Eyüpoğlu, "İmamoğlu dünyada tek, bizim için çeker emek. Pek severiz biz onu pek. Onunla dolu gönlümüz. Alnı doğan günden aktır. Özü paktır, sözü paktır. Başlarımızda bayraktır, şanlıdır İmamoğlu. İnönü'nün eşidir, dünyanın güneşidir, Türklüğün ateşidir. Şanlıdır İmamoğlu" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsüne Yalova ev sahipliği yaptı. Miting sırasında CHP Lideri Özel'e seslenen tersane işçisi Erdem Avcı, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Şu anda denetimsizlikler her konuda. Özellikle can güvenliği ve iş güvenliği konularında eksiklikler var. Yani bu konularda denetlenmesi, denetim yapılması çok önemli. Hükümetin bu konuda çok büyük sorumluluğu var ama Özgür Başkan bu konuyu açınca buradan tezahürat yapmak kalben, duygusal olarak şart oldu. Verdiği sözü de zamanı geldiğinde ilk tutacağı sözler arasında görmek istiyoruz. 'Bu konuya el atacağız' dediğinde 'Söz mü başkan' diye ben buradan bağırdım ve kendisi duydu. Çok da memnun oldum duyduğu için. Unutmayacağını da eminim. Günü geldiğinde çok hızlı bir şekilde bu sorunlar başımızdan gidecek inşallah. Hem yaşam standartları ve şartları hem de çalışma ortamlarının güvenlik altına alınması konusunda büyük adımlar atılacağına inanıyorum. Ben 2 yıldır Çiftlikköy'deyim. 5 yıldır deniz sektöründeyim. Her şey çok güzel olacak. Herkes inanmaya devam etsin. Ayrılmadan önce Ekrem Başkan'ı, Ekrem Bey'i hep beraber bu haksızlıktan kurtaracağız ve Cumhurbaşkanımız olarak başımızda göreceğiz. İnşallah Allah'a dua ediyoruz bu konuda."

"Şanlıdır İmamoğlu"

92 yaşındaki Nermin Eyüpoğlu ise Ekrem İmamoğlu'na yazdığı şiiri okudu. Eyüpoğlu'nun şiiri şöyle:

"İmamoğlu dünyada tek bizim için çeker emek. Pek severiz biz onu pek. Onunla dolu gönlümüz. Alnı doğan günden aktır. Özü paktır, sözü paktır. Başlarımızda bayraktır, şanlıdır İmamoğlu. İnönü'nün eşidir, dünyanın güneşidir, Türklüğün ateşidir. Şanlıdır İmamoğlu."

Hasan Ali Yücel'in 'Altın Ok' şiirini de okuyan Eyüpoğlu, şu dizeleri seslendirdi:

"Ben bir Türk'üm, soyum ırkım uludur/ Kalbim millet sevgisiyle doludur/ Tuttuğum yol Atatürk'ün yoludur/ Hep o yolda yürümektir dileğim/Bu Altı Ok Kemalizm'in özüdür/ Altısı da Atatürk'ün sözüdür/ Atatürk milletinin özüdür/ Ona bir yan baksın da göreyim/ Yıkılmış hanedanlar otağı/ Biz seçeriz bize baş olacağı/ Mukaddesdir Cumhuriyet ocağı/ Bu inanla yüceliği ereyim/ Eskileri yıktık oldu bu işler/ Geçtikleri yerde kalsın geçmişler/ Laikliği ben böylece bileyim/ Halk içinden çıktım, halka kulum ben/ Halkı üstün tutmaktayım her şeyden/ Bir kafayım onu her an düşünen, tek değilim, koskoca bir kütleyim."

Kaynak: ANKA

