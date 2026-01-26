93 Yaşındaki Ali Meşe Hayatını Kaybetti - Son Dakika
93 Yaşındaki Ali Meşe Hayatını Kaybetti

26.01.2026 12:06
2018'de yangınla gündeme gelen Ali Meşe, 93 yaşında vefat etti. Cenazesi köyünde defnedilecek.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2018 yılında çıkan yangında kül olan evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü kareyle hafızalara kazınan 93 yaşındaki Ali Meşe hayatını kaybetti.

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe'nin cenazesi, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Türkiye o kareyle tanımıştı

Ordular köyünde 17 Ocak 2018'de meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış ve ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak ağlayan Meşe'nin o anları, Türkiye genelinde yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Ali Meşe, Türkiye, Mudurnu, Bolu, Son Dakika

93 Yaşındaki Ali Meşe Hayatını Kaybetti
