Son Dakika Haberleri: 990 uyuşturucu hapla yakalandı (2)
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990 uyuşturucu hapla yakalandı (2)

6 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 990 uyuşturucu hapla yakalanan M.O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

990 uyuşturucu hapla yakalandı (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 990 uyuşturucu hapla yakalanan M.O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:28 Kaynak: DHA
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