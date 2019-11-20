990 uyuşturucu hapla yakalandı (2)
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 990 uyuşturucu hapla yakalanan M.O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:28 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 990 uyuşturucu hapla yakalanan M.O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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