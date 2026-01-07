A. Efes Euroleague'de Paris'e Yenildi

Euroleague'in 20. haftasında A. Efes, sahasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine 84-79 mağlup oldu.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Miguel Angel Perez, Luka Kardum, Arnau Padros
A. Efes: Saben Lee 17, Ercan Osmani 15, Nick Weiler-Babb 6, Brice Dessert 8, Isaia Cordinier, Jordan Loyd 12, Rolands Smits 8, Rodrigue Beaubois 2, PJ Dozier 9, Kai Jones 2, Cole Swider
Başantrenör: Pablo Laso
Paris Basketbol: Jared Rhoden 15, Nadir Hifi 27, Amath M'Baye 10, Jeremy Morgan, Mouhamed Faye 2, Leopold Cavaliere 5, Justin Robinson 11, Allan Dokossi, Sebastian Herrera 10, Yakuba Ouattara 2, Enzo Shahrvin 2, Joel Ayayi
Başantrenör: Francesco Tabellini
1. Periyot: 21-19
Devre: 39-40
3. Periyot: 64-65 - İSTANBUL
