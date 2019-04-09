A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı
30 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından iki gün düzenlenecek A Klasman Hakemleri VAR Semineri, TFF Riva Tesisleri'nde başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:24 Kaynak: DHA
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından iki gün düzenlenecek A Klasman Hakemleri VAR Semineri, TFF Riva
Tesisleri'nde başladı. Seminerin ilk günü MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu
ve PMİK Üyesi Muhittin Boşat
'ın açılış konuşmalarıyla başladı.
VAR Koordinatörü Barış Şimşek
ve FIFA Hakemi Cüneyt Çakır
teorik sunumlar yaptı. Simülatör çalışmalarıyla devam eden eğitimin ikinci bölümüne, MHK Başkanı Sabri Çelik
de katıldı. Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan
tarafından yaptırılan antrenman ile seminerin ilk günü sona erdi.
Seminer yarın video test eğitimi ve simülatör çalışmaları ile devam edecek.
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