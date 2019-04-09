Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı

A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı

30 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından iki gün düzenlenecek A Klasman Hakemleri VAR Semineri, TFF Riva Tesisleri'nde başladı.

A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından iki gün düzenlenecek A Klasman Hakemleri VAR Semineri, TFF Riva Tesisleri'nde başladı. Seminerin ilk günü MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu ve PMİK Üyesi Muhittin Boşat'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve FIFA Hakemi Cüneyt Çakır teorik sunumlar yaptı. Simülatör çalışmalarıyla devam eden eğitimin ikinci bölümüne, MHK Başkanı Sabri Çelik de katıldı. Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan tarafından yaptırılan antrenman ile seminerin ilk günü sona erdi.

Seminer yarın video test eğitimi ve simülatör çalışmaları ile devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:24 Kaynak: DHA
Muhittin Boşat, Riva, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnegölspor'da Fatih Akyel ile Yollar Ayrıldı Antonio Conte, Inter'den Yıllık 10 Milyon Euro İstedi Yıllar Önce "Kendimi Alman Hissediyorum" Diyen Mesut Özil'in, Vatan Hesapsız Kitapsız Sevilir Paylaşımı Olay Oldu! Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 20:54:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]