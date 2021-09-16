A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 2 müsabakalarında Letonya ile karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara Enka Spor Kulübü ev sahipliği yapacak.

Kaptanlığını Marsel İlhan, antrenörlüğünü Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımı, dünya sıralamasında 170'inci sırada bulunan Altuğ Çelikbilek, 176'ıncı sıradaki Cem İlkel, 311'inci sıradaki Ergi Kırkın ve 553'üncü Yankı Erel temsil edecek.

Kaptanlığını Deniss Pavlovs'un yapacağı Letonya milli takımının kadrosu ise Ernests Gulbis, Robert Strombachs, Edgars Manusis, Gustavs Dambins ve Reinis Kupfers'ten oluşuyor.

Letonya milli takımının oyuncularından eski dünya 10 numarası Ernests Gulbis aynı zamanda 2014 Roland Garros'ta yarı finale kadar ilerledi.

Letonya milli takımının diğer oyuncuları 21 yaşındaki Robert Strombachs 574, Edgars Manusis 1494, 16 yaşındaki Gustavs Dambins'in ITF Junior sıralamasında 589, 17 yaşındaki Reinis Kupfers'in ise ITF Junior sıralamasında 668. sırada yer alıyor.

Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak

Dünya sıralamasında Türkiye 51, Letonya ise 66. sırada bulunuyor. Dünya Grubu 2 mücadelelerini kazanan 8 takım Dünya Grubu 1 play-off'larına yükselmeye hak kazanacak.

Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.