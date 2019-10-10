Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır
Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

37 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Arnavutluk ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Arnavutluk ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takım, Arnavutluk maçı öncesinde tam kadro olarak çalışmasını yaptı.

Şenol Güneş'in, futbolcularına yaptığı konuşma ile başlayan idman, ısınma ve koşu ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan ve Mustafa Çağlar da tribünden takip etti.

Arnavutluk karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, kampa girdi.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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