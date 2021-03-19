A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda, Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda, Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı

19.03.2021 15:03
A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda, Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı mücadelelerin 28 kişilik aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı mücadelelerin 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez kadroya alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların 28 kişilik aday kadrosu belli. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aday kadroya en çok 5 futbolcu ile Fenerbahçe'den çağrıldı. Lille'den 3, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Sassuolo'dan 2'şer futbolcu kadroya alındı.

A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk idmanını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da yapacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aday kadroya davet ettiğini futbolcular şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Caner Erkin (Fenerbahçe)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Emre Kılınç (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI İSE ŞÖYLE:

24 Mart Çarşamba

20.00 Türkiye - Hollanda (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

27 Mart Cumartesi

18.00 (TSİ 20.00) Norveç - Türkiye (La Rosaleda, Malaga/İspanya)

30 Mart Salı

21.45 Türkiye - Letonya (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

-İHA-

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda, Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı, Futbol, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda, Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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