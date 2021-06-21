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A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı - Son Dakika

A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı

21.06.2021 11:17

- A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı EURO 2020'ye puan alamadan veda eden A Milli Futbol Takımı, Bakü'den ayrıldı.

- A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı

BAKÜ - EURO 2020'ye puan alamadan veda eden A Milli Futbol Takımı, Bakü'den ayrıldı.

EURO 2020'de A Grubu'nda oynadığı 3 maçı kaybeden, kalesinde 8 gol görüp 1 gol atan ve turnuvadaki en kötü performansı gösteren A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı. Yerel saatle 13.00'te Haydar Aliyev Havalimanı'ndan özel uçakla hareket edecek olan millilerin, otelden çıkışı sırasında morallerinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı
A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı
A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı
A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı - Son Dakika Spor


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