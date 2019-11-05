A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra'da incelemelerde bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 17 Kasım'da Andorra'ya konuk olacakları maç öncesi bu ülkeye giderek, incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Güneş, Andorra-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak ve suni çim zemini bulunan Ulusal Stadyum'u gezdi. Güneş ayrıca, milli takımın kamp yapacağı oteli ziyaret etti.

Andorra'daki incelemelerinin ardından İspanya'nın Valencia kentine geçen Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam Valencia ile Fransız ekibi Lille arasında Mestalla Stadı'nda oynanacak maçı izleyecek.

Lille ekibinde milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik forma giyiyor.