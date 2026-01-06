A101, Düzce'de Yeni E-Ticaret Deposunu Açtı

Operasyonlarını çeşitlendiren A101, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yeni e-ticaret deposunu devreye alarak lojistik kapasitesini ölçüde artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni açılan tesisle A101'in toplam e-ticaret depo sayısı 2'ye, toplam depo kapasitesi ise yüzde 40 arttı. Böylece markanın e-ticaret sipariş operasyonları hem hız hem de erişilebilirlik açısından daha güçlü bir yapıya kavuştu.

Tam kapsamlı yangın güvenlik sistemleriyle de donatılan tesis, A101'in operasyonel verimlilik ve iş güvenliği standartlarını üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı.

Yeni depo ile artan çevrim içi talebe hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda A101'in e-ticaret operasyonlarına önemli bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Başta batı Karadeniz ve Marmara olmak üzere geniş bir bölgeye daha hızlı teslimat imkanı sağlayan tesis, rota optimizasyonu, stok yönetimi ve müşteri deneyiminde katma değer yaratma misyonuyla hayata geçirildi. Depoda uygulanan gelişmiş stok yönetimi ve talep tahmini modelleri, ürün bulunurluğunu artırarak müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi de hedefliyor.

Yeni e-ticaret deposu, A101'in sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının da önemli halkasını oluşturuyor.

Enerji verimliliği, süreç optimizasyonu ve teknoloji entegrasyonuna dayalı altyapısıyla tesis, daha düşük karbon ayak izi, kaynak verimliliği ve dijitalleşme odaklı perakende modeline geçişi destekliyor.

A101, e-ticaretteki büyüme kararlılığını sürdürürken, sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu ve geleceğe hazır bir lojistik ekosistemi geliştirmeye yönelik yatırımlarına da devam ediyor.