AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin'e makamında ziyarette bulundu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın yaptığı başarılı çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Şahin'e bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksoy, Şahin'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü ve FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabı hediye ederek, yayınlara ilişkin bilgi sundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Bölek'e ziyaret

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek'i de ziyaret etti.

Bölek, AA'nın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Aksoy'dan bilgi aldı.

Ziyaret sonunda Aksoy, Bölek'e "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü ve "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" kitabını takdim etti.