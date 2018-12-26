Son Dakika Haberleri: Aa'dan Hatay Valisi Doğan'a Ziyaret

Aa'dan Hatay Valisi Doğan'a Ziyaret

28 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aa'dan Hatay Valisi Doğan'a Ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Doğan'ı makamında ziyaret eden Firik, Hatay'daki yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Firik, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Doğan da AA'yı yakından takip ettiklerini belirterek, tüm AA çalışanlarına başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: AA

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