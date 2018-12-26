Aa'dan Hatay Valisi Doğan'a Ziyaret
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Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Anadolu Ajansı
(AA) Adana
Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Doğan
'ı makamında ziyaret eden Firik, Hatay'daki yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Firik, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vali Doğan da AA'yı yakından takip ettiklerini belirterek, tüm AA çalışanlarına başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: AA
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