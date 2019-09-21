Son Dakika Haberleri: AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Vali Memiş'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Vali Memiş'e ziyaret

25 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Vali Memiş'e ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

AA Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine bir süre önce atanan Bekar, Vali Memiş'i Erzurum Kongre Binası'ndaki Valilik makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bekar, ziyarette AA'nın kuruluşu, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında Memiş'e bilgi verdi.

Vali Memiş de güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Bekar'a görevinde başarı diledi.

Göreve geldiği günden itibaren Erzurum'a değer katmayı amaçladıklarını ifade eden Memiş, kentin kalkınması için Valilik olarak koydukları hedefleri anlattı.

Konuşmaların ardından Bekar, Vali Memiş'e AA muhabirlerince çekilen Türk bayraklı fotoğraf hediye etti.

Anadolu Ajansı, Tuncay Bekar, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum diken üstünde! Ayı 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü 2 yıldır tamamlanamayan cadde, İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda bitirildi Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Vali Memiş'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]