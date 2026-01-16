AA'nın Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Bekir Emre Haykır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Haykır, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Haykır, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karelerini tercih etti.

Haykır, "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının kendisi için gelenek haline geldiğini belirterek, oylamanın müdavim katılımcısı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazze'nin, insani sorumluluk adına en öncelikli mesele olduğuna dikkati çeken Haykır, "Çünkü Gazze'de yaşananlara karşı hem insan hem inançlı birer Müslüman olarak sorumluluğumuz bulunuyor, hem de ülkemiz açısından da hassasiyet arz ediyor. Kendisine yemek dağıtılan küçük yavrularımızın fotoğrafını seçtim. Bir yandan da onların yüzlerine vuran ışık, aslında Rabb'imizin rahmetinden her zaman ümidimizi kesmememiz gerektiğine dair de önemli sembol. İnşallah bütün bu acılar da evvelemirde hızlı şekilde son bulur." ifadelerini kullandı.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.