AA ve TİKA iş birliğinde Arapça "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitimi" başladı - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, AA'nın 100 yıllık tecrübesini dost ve kardeş gazetecilere aktarmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İşbilir, klasik medyanın yerini yeni medyaya bıraktığının altını çizerek, "Yeni nesil medya eğitimlerinin yanı sıra uzman gazetecilik eğitimleri de düzenliyoruz. İhtisas eğitimlerimize de sizleri davet ediyoruz." diye konuştu.

Açılışta konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de TİKA olarak şimdiye kadar 40'ı aşkın ülkede 700'den fazla medya temsilcisine eğitim düzenlediklerini belirterek, "Muhabirlik eğitimlerinde ve iletişim çalışmalarında da Türkiye'nin köklü medya kurumlarından olan AA ile çalışmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimin ilk dersini veren AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de AA'nın global yapılanması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Öztürk, AA'nın başta Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere günlük 13 dilde yayın yaptığını belirtti. Arapça haberlerin, AA için ayrıca önem arz ettiğini aktaran Öztürk, Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı'nın da gazetecilik dilini geliştirmek için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

8 ülkeden 25 medya temsilcisinin katıldığı program, 7 Ekim'e kadar sürecek.