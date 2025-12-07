AB, Benin'deki Darbe Girişimini Kınadı - Son Dakika
AB, Benin'deki Darbe Girişimini Kınadı

07.12.2025 21:39
AB, Benin'deki askeri darbe girişimini şiddetle kınayarak anayasal düzene saygı çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Birliğin Batı Afrika ülkesi Benin'deki darbe girişimini şiddetle kınadığını bildirdi.

Hipper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Benin'de anayasal düzene saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Benin halkıyla dayanışma mesajı veren Hipper, "AB, 7 Aralık'ta Benin'in kurumlarını ve demokratik hükümetini istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandırarak, "hükümetin feshedildiğini" duyurmuş ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" duyurmuştu.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise "Silahlı Kuvvetler ve onların komuta kademesinin verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve girişimin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." demişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

