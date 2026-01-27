AB'de Yeni Otomobil Satışları Yüzde 1,8 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

AB'de Yeni Otomobil Satışları Yüzde 1,8 Arttı

27.01.2026 10:20
AB pazarında geçen yıl yeni otomobil satışı 10,8 milyon adedi geçti, elektrikli ve hibrit talepleri arttı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,8 artarak 10 milyon 822 bin 831'e ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2025 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları 2025'in aralık ayında 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 963 bin 319 adet oldu.

Geçen yılın tamamında toplam satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 yükselerek 10 milyon 822 bin 831'e çıktı.

Birlik üyesi ülkelerde 2025 yılında satılan yeni otomobillerin yüzde 34,5'i hibrit, yüzde 26,6'sı benzinli, yüzde 17,4'ü elektrikli, yüzde 9,4'ü fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,9'u dizel ve yüzde 3,3'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Böylece, geçen yıl AB'de tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobil modellerinin toplam satışlardaki payı yüzde 61,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl satılan yeni otomobillerin 3 milyon 733 bini hibrit, 2 milyon 880 bini benzinli, 1 milyon 880 bini elektrikli, 1 milyon 16 bini fişli hibrit, 960 bini dizel ve 353 bini diğer yakıtlı modeller oldu.

Öte yandan geçen yıl bir önceki yıla kıyasla elektrikli otomobil satışları yüzde 29,9, fişli hibrit satışları yüzde 33,4 ve hibrit satışları yüzde 13,7 arttı.

Söz konusu dönemde Almanya'da 2 milyon 857 bin, Fransa'da 1 milyon 632 bin, İtalya'da 1 milyon 525 bin ve İspanya'da 1 milyon 149 bin yeni otomobil satıldı.

Üreticilere göre, 2025 yılında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 988 bin 870 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu 1 milyon 660 bin 155 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 1 milyon 239 bin 693 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Çevre

