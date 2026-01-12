AB'den Çinli Elektrikli Araçlara Fiyat Rehberi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AB'den Çinli Elektrikli Araçlara Fiyat Rehberi

12.01.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Çin'den ithal elektrikli otomobillere asgari satış fiyatı getirecek bir kılavuz yayımladı.

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uyguladığı yüksek vergiler yerine, bu araçlara yönelik asgari satış fiyatı getirilmesine imkan sağlayacak bir kılavuz hazırladı.

AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için fiyat taahhüdü tekliflerinin sunulmasına ilişkin hazırlanan kılavuz belgeye dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, kılavuzun AB'ye elektrikli otomobil ihraç eden Çinli üretici ve ihracatçılara fiyat taahhüdü tekliflerini sunmaları konusunda genel bir rehber niteliği taşıdığı belirtilerek, bu çerçevede minimum ithalat fiyatı, satış kanalları, karşılıklı tazminat mekanizmaları ve AB'de gelecekte yapılabilecek yatırımlar dahil olmak üzere olası bir taahhüt teklifinde ele alınması gereken çeşitli unsurlara yer verildiği kaydedildi.

Her fiyat taahhüdü teklifinin aynı yasal kriterlere tabi olacağına işaret edilen açıklamada, AB Komisyonunun ayrımcılık yapmayacağı ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde her değerlendirmeyi objektif ve adil biçimde gerçekleştireceği bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill de konuya ilişkin açıklamasında, "Yayımladığımız belge, şu anda telafi edici gümrük vergilerine tabi olan bataryalı elektrikli otomobillerin AB'ye ihracatı için fiyat taahhüdü teklifi sunmayı düşünen Çinli ihracatçılara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır." dedi.

Söz konusu belgenin bağlayıcı olmadığını vurgulayan Gill, "Çok açık bir şekilde belirtmek isterim ki bu belge yalnızca bir rehber niteliğindedir." ifadesini kullanarak, gelebilecek farklı taahhüt tekliflerinin net bir çerçevede oluşturulabilmesi amacıyla ek rehber yayımlama kararı aldıklarını anlattı.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmış, soruşturma sonucunda bu ülkede üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatına geçici ilave vergiler getirilmesine karar vermişti.

Bu karar öncesinde Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yalnızca yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanırken, soruşturmanın ardından üreticiye göre değişen oranlarda yüzde 7,8 ile yüzde 35,3 arasında ilave vergiler yürürlüğe konulmuştu.

Bu kapsamda, Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely'ye yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan diğer üreticilere yüzde 20,7, işbirliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Çinli Elektrikli Araçlara Fiyat Rehberi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:10:09. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den Çinli Elektrikli Araçlara Fiyat Rehberi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.