AB'den İran'a Askeri Tırmanmaya Uyarı

28.01.2026 15:16
AB, Orta Doğu'da gerilimi artırabilecek eylemlerden kaçınılmasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB), İran'a karşı olası bir askeri adım senaryosuna karşı, devlet ve devlet dışı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a yönelik olası askeri saldırısının sorulması üzerine El Anouni, "Varsayımsal senaryolar hakkında yorum yapmayacağım." diye konuştu.

Askeri tırmanmanın bölgesel istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğurma riski taşıdığını ve diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirten El Anouni, AB'nin Orta Doğu'da barışa, güvenliğe ve istikrara güçlü biçimde bağlı olduğunu dile getirdi.

El Anouni, "Bu çerçevede, devlet ve devlet dışı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Sözcüsü, aynı zamanda egemenlik ilkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın her koşulda gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'da hükümet karşıtı protestolara yönelik müdahaleler sonrası tırmanmış, Trump, Tahran yönetiminin tutumunu değiştirmemesi halinde askeri adımların değerlendirilebileceğini ifade etmişti.

Trump, daha sonra İran'ın "görüşmek istediğini" vurgulayarak olası bir diplomatik çözüme işaret etmişti.

Kaynak: AA

